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01 de junho de 2026 às 10:58

Repórter SÁBADO na íntegra: População de aldeia em Alenquer vive pesadelo com passagem de centenas de camiões TIR

A passagem, colada às casas, de centenas de camiões TIR, bem como o ruído que provocam, fazem com que 50 famílias não consigam dormir há já cinco anos. O Repórter SÁBADO conseguiu ter acesso a uma contagem que registou a circulação de 300 veículos no espaço de 24 horas.

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