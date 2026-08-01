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01 de agosto de 2026 às 15:49

"Mais reponsabilidade e menos egoísmo": Ministro espanhol critica falta de solidariedade da UE na crise de Ceuta

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, apelou a uma resposta mais solidária dos parceiros europeus face à crise migratória em Ceuta. Criticou o que classificou como atitudes "egoístas" de alguns países da União Europeia e defendeu uma resposta comum ao aumento da pressão migratória.

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