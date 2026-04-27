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27 de abril de 2026 às 22:15

Rei Carlos III chega aos EUA para visita de Estado

O rei Carlos III e a rainha Camilla iniciaram uma visita oficial de quatro dias aos Estados Unidos, com encontros diplomáticos e eventos institucionais na agenda.

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