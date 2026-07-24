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24 de julho de 2026 às 14:00

Registadas pelo menos sete explosões perto de base militar que abriga forças dos EUA no norte do Iraque

Pelo menos sete explosões ocorreram, esta sexta-feira, perto de uma base militar que abriga forças dos EUA na cidade de Erbil, no norte do Iraque.

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