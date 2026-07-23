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23 de julho de 2026 às 13:33

Filme da semana | ‘Ange’, uma viagem de música e reencontros

A música é o principal motor de ‘Ange’, filme de Tony Gatlif sobre um homem (Arthur H.) que, ao volante de uma carrinha, vai percorrer estradas e ritmos para reencontrar um velho amigo. Mathieu Amalric e Maria de Medeiros estão no elenco.

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