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24 de julho de 2026 às 18:15

Punch, o macaco bebé que conquistou o mundo, celebra o primeiro aniversário

O pequeno macaco japonês Punch, que conquistou as redes sociais depois de ser abandonado pela mãe e criado com um peluche, celebra este domingo o primeiro aniversário. O Jardim Zoológico e Botânico da cidade de Ichikawa já recebeu milhares de cartões de fãs de várias partes do mundo para assinalar a data.

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