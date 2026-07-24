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24 de julho de 2026 às 20:00

Camião derruba linhas elétricas e provoca constrangimentos em New Jersey

Um camião semirreboque atingiu e derrubou linhas elétricas em 'Toms River', no estado de New Jersey, nos EUA. Equipas de emergência estão no local a repor a energia e as autoridades pedem aos condutores que evitem a zona.

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