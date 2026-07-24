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24 de julho de 2026 às 19:00

Imagens mostram cavalos em fuga perante incêndios florestais em França

Um grupo de cavalos foi visto a correr pelas ruas de uma localidade francesa para escapar ao avanço dos incêndios florestais.

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