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24 de julho de 2026 às 17:15

Morte de homem baleado pela polícia gera protestos nos EUA

Centenas de pessoas saíram à rua, na quinta-feira à noite, no estado norte-americano do Wisconsin, em protesto contra a morte de Corey Durell Ruiz, um homem de 38 anos baleado pela polícia após ter ferido um agente com uma faca quando estava a ser detido.

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