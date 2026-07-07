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07 de julho de 2026 às 11:59

Primeira corrida de touros de San Fermín enche ruas de Pamplona

A primeira corrida de touros da edição deste ano das festas de San Fermín aconteceu esta terça-feira de manhã e contou com milhares de participantes, que encheram as ruas de Pamplona, Espanha.

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