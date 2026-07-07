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07 de julho de 2026 às 11:52

Da festa ao desalento após EUA serem eliminados do Mundial

A Esperança deu lugar à tristeza entre os adeptos norte-americanos, que viram a seleção dos Estados Unidos ser eliminada do Mundial após a derrota por 4-1 frente à Bélgica nos oitavos de final. As imagens captam a mudança de emoção nas zonas de visionamento do jogo.

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