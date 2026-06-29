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29 de junho de 2026 às 16:13

Presidente da Câmara de Nova Iorque mergulha de fato para assinalar abertura de piscinas ao ar livre da cidade

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, mergulhou com o fato vestido, este sábado, para assinalar a abertura oficial das piscinas públicas ao ar livre.

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