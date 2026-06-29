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29 de junho de 2026 às 14:10

Imagens mostram raios a atingir a Torre Eiffel durante tempestade que atravessou Paris

Um vídeo mostra o momento em que raios atingiram a Torre Eiffel, este sábado, durante uma trovoada que atravessou a capital francesa. O fenómeno aconteceu depois de vários dias de temperaturas extremas em Paris, no contexto de uma onda de calor que afetou grande parte da Europa.

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