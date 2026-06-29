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29 de junho de 2026 às 16:22

Cinco mortos em tiroteio em centro de acolhimento de menores na Alemanha

Um tiroteio num centro de acolhimento de menores na cidade de Stade, no norte da Alemanha, provocou a morte de cinco pessoas, esta segunda-feira. A polícia deteve dois suspeitos, incluindo o homem que é apontado como autor dos disparos, e está a investigar as circunstâncias do ataque.

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