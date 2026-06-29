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29 de junho de 2026 às 14:29

Banhistas aproveitam calor com ida à praia no Algarve

Portugal prepara-se para receber uma onda de calor, esta semana, que pode ultrapassar os 40 graus. Beber muita água e aplicar protetor solar estão entre as dicas para aproveitar com mais segurança.

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