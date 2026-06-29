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29 de junho de 2026 às 14:14

“Enviamos um forte abraço e muita força”: Bad Bunny deixa mensagem de apoio a venezuelanos durante concerto em Londres

Durante o primeiro concerto em Londres, este sábado, Bad Bunny deixou uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano após os sismos que atingiram o país.

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