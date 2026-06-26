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26 de junho de 2026 às 12:30

Armazéns em Kiev consumidos pelas chamas após Ucrânia relatar ataque russo com mísseis balísticos

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, na quinta-feira à noite, num armazém em Kiev, após a Força Aérea da Ucrânia relatar novos ataques russos com mísseis balísticos.

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