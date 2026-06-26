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26 de junho de 2026 às 14:15

Imagens de satélite mostram antes e depois dos sismos que devastaram a Venezuela

Imagens de satélite registadas pela Vantor a 22 de junho e 25 de junho mostram a destruição provocada na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos sismos que abalaram a Venezuela.

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