Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de junho de 2026 às 14:29

Coreia do Sul testa defesa contra enxames de drones

O Comando de Defesa Antimísseis da Força Aérea da Coreia do Sul realizou, esta semana, um exercício para testar a capacidade de resposta a ataques com enxames de drones, recorrendo a diferentes sistemas de defesa para intercetar as aeronaves.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30