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26 de junho de 2026 às 12:45

Da roda gigante ao rodeo: a “Great American State Fair" de Trump já abriu portas em Washington

A “Great American State Fair" (feira estadual americana) abriu portas em frente ao National Mall, em Washington. O evento, impulsionado por Donald Trump e organizado por uma ONG alinhada com o presidente norte-americano, apresenta pavilhões de todos os estados e territórios dos EUA.

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