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26 de junho de 2026 às 12:15

Costa do Marfim celebra apuramento histórico para os 16 avos de final do Mundial

As ruas de Abidjan, na Costa do Marfim, encheram-se, esta quinta-feira, para celebrar a passagem histórica do país aos 16 avos de final do Mundial de Futebol.

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