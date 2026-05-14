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14 de maio de 2026 às 07:39

Portugal "salvo" de cenário de escassez de combustível mas "jet fuel preocupa", diz ministra do Ambiente

A governante referiu, no NOW, que Portugal está resguardado com "muitas energias renováveis", acompanhadas de "uma grande diversificação" de fornecedores.

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