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01 de julho de 2026 às 13:21

O momento em que menino de 12 anos é resgatado dos escombros na Venezuela

Equipas de busca e resgate internacionais retiraram dos escombros de um prédio um menino de 12 anos, esta segunda-feira, em La Guaira, na Venezuela, após os dois sismos que abalaram o país há uma semana.

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