Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de junho de 2026 às 22:00

Polícia bloqueia estradas durante comemoração do aniversário dos protestos que causaram dezenas de mortos no Quénia em 2024

As autoridades quenianas reforçaram a segurança e restringiram a circulação em várias áreas durante as cerimónias e manifestações que recordaram os protestos antigovernamentais.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30