Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de junho de 2026 às 23:00

Imagens mostram destruição causada por incêndio numa fábrica em Allentown, nos EUA

Um incêndio causou danos significativos num antigo edifício industrial ligado ao fabrico de mobiliário em Allentown, na Pensilvânia.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30