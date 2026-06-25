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25 de junho de 2026 às 20:37

Madrid mobiliza equipa de emergência para a Venezuela

A região de Madrid, em Espanha, anunciou o envio de 40 operacionais e dois cães de busca e salvamento para a Venezuela, numa missão de apoio às operações de emergência.

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