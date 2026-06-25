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25 de junho de 2026 às 21:00

"A nossa solidariedade está com o povo da Venezuela": Ajuda mexicana chega ao país após abalos sísmicos

México enviou equipas de busca e salvamento para a Venezuela, onde dois fortes sismos deixaram um rasto de destruição. As operações de resgate prosseguem nas zonas mais afetadas.

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