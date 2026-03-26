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26 de março de 2026 às 11:21

Pete Hegseth reza para que “cada bala encontre o seu alvo contra os inimigos da justiça” no Médio Oriente

O secretário de Defesa dos Estados Unidos realizou o seu primeiro serviço mensal de oração cristã no Pentágono desde o início do conflito no Médio Oriente.

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