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07 de junho de 2026 às 13:02

Pete Hegseth associa imigração a “invasão” durante cerimónias do Dia D em França

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, durante o discurso das comemorações do 82.º aniversário do Dia D, em França, estabeleceu um paralelismo entre "invasão" e a chegada de migrantes à Europa por via marítima.

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