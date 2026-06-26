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26 de junho de 2026 às 23:30

Câmaras térmicas revelam temperaturas a atingir 57 graus nos passeios de Londres durante onda de calor

Imagens térmicas captadas por especialistas da Greenpeace mostram o impacto da onda de calor em Londres, com passeios, plataformas e outras superfícies da cidade a atingirem temperaturas superiores a 50 graus. No centro da capital britânica, algumas zonas chegaram aos 57 graus durante a vaga de calor.

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