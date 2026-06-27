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27 de junho de 2026 às 00:00

Pelo menos três mortos em ataque israelita contra carro na Faixa de Gaza

Um ataque israelita atingiu um veículo na zona de Al-Maghazi, no centro de Gaza, esta sexta-feira. Segundo o Ministério do Interior de Gaza, controlado pelo Hamas, três homens identificados como polícias morreram no ataque, cujos detalhes não foram comentados pelo exército israelita.

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