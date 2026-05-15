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15 de maio de 2026 às 14:19

Perseguição a alta velocidade termina com carro a ser abalroado por veículo da polícia

Um jovem de 24 anos suspeito de um crime grave, e que já tinha escapado a duas perseguições policiais, no estado norte-americano do Wisconsin, acabou por ser detido numa terceira operação, que terminou com o carro a capotar após ser abolroado por um veículo da polícia.

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