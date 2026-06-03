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03 de junho de 2026 às 12:15

Pelo menos 21 mortos em incêndio num edifício residencial e comercial de Nova Deli

Um incêndio num edifício residencial e comercial em Nova Deli, na Índia, provocou pelo menos 18 mortos e vários feridos, esta quarta-feira. As equipas de emergência conseguiram retirar 37 pessoas do edifício.

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