Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2026 às 22:00

Pedro Sánchez visita frente de fogo que já consumiu mais de 32 mil hectares em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou, esta quarta-feira, a frente do incêndio que continua a lavrar na província de Guadalajara, onde se reuniu com bombeiros e equipas de emergência. O fogo já consumiu mais de 32 mil hectares e é um dos maiores registados este ano em Espanha.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30