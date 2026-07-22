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22 de julho de 2026 às 22:15

"O governo federal tem a capacidade de executar este mandado": Mamdani pede ação dos EUA contra Netanyahu

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, reconheceu que a cidade não tem autoridade legal para executar o mandado de captura do Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Ainda assim, apelou ao Governo federal norte-americano para agir.

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