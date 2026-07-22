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22 de julho de 2026 às 23:00

Estátua submersa do Cristo do Abismo recebe limpeza anual em Itália

Mergulhadores de várias forças de segurança realizaram, esta terça-feira, a limpeza anual da estátua do Cristo do Abismo, submersa ao largo da costa da Ligúria, em Itália. A operação ajuda a preservar um dos monumentos subaquáticos mais emblemáticos do mundo.

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