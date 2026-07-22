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22 de julho de 2026 às 22:30

Cheias súbitas inundam casas e empresas na Virgínia Ocidental

A passagem de um forte temporal provocou rápidas inundações no estado norte-americano de Virgínia Ocidental, deixando estradas cortadas, edifícios submersos e várias comunidades isoladas. As equipas de emergência continuam no terreno para prestar auxílio às populações afetadas.

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