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08 de junho de 2026 às 14:00

Papa Leão XIV volta a protagonizar momento viral com gesto “6-7” em Madrid

O Papa Leão XIV surpreendeu os fiéis em Madrid, Espanha, ao imitar o gesto viral “6-7” enquanto circulava no papamóvel pelas ruas da cidade, este sábado.

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