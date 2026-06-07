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07 de junho de 2026 às 13:30

Papa Leão XIV visita centro da Cáritas em Madrid

O Papa Leão XIV visitou um centro de apoio social gerido pela Cáritas em Madrid, capital de Espanha, onde acompanhou de perto o trabalho desenvolvido pela organização junto de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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