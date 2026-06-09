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09 de junho de 2026 às 13:33

Papa Leão XIV já está em Barcelona

O Papa Leão XIV chegou, esta terça-feira, a Barcelona, a segunda paragem nesta viagem apostólica. Nesta viagem de seis dias, o Sumo Pontífice visitará ainda Montserrat, a Gran Canária e Tenerife.

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