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24 de julho de 2026 às 21:00

Ataque de colonos deixa estufas e viaturas destruídas na Cisjordânia

Várias estufas e veículos ficaram reduzidos a cinzas depois de um ataque atribuído a colonos israelitas numa cidade da Cisjordânia. As autoridades acompanham a situação numa região onde os confrontos têm aumentado significativamente.

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