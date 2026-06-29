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29 de junho de 2026 às 12:55

Orcas 'apanhadas' a nadar perto de barco em Sesimbra

Presença destes animais tem sido cada vez mais frequentemente na costa portuguesa. Ao que o Correio da Manhã apurou, não houve qualquer interação dos mamíferos com a embarcação.

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