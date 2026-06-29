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29 de junho de 2026 às 13:45

Menino de 11 anos salvo dos escombros na Venezuela após operação de resgate que durou seis horas

Uma equipa de socorristas colombiana resgatou, no sábado, um menino de 11 anos que se encontrava sob os escombros em La Guaira, na Venezuela. O menino estava preso a três metros de profundidade e as operações de resgate duraram seis horas.

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