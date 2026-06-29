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29 de junho de 2026 às 13:25

Irmãs gémeas portuguesas desaparecidas no Dubai

Pai das jovens procurou os passaportes em casa mas não os encontrou. Foi através de uma rede social que a família percebeu que as irmãs se encontravam no Dubai.

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