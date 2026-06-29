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29 de junho de 2026 às 12:45

Mãe e bebé de 18 dias resgatados dos escombros de prédio na Venezuela

Uma mãe e o filho recém-nascido foram resgatados dos escombros de um prédio em La Guaira, na Venezuela. Dayana Patino e o filho, Juan, foram encaminhados para um hospital em Caracas e encontram-se estáveis.

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