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29 de junho de 2026 às 11:21

Maria Corina Machado diz que "está na hora" de regressar à Venezuela

"Chegou a hora. É meu dever estar com o meu povo", afirmou a líder da oposição venezuelana.

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