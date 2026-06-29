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29 de junho de 2026 às 12:26

Madeira prossegue recolha de bens para ajudar venezuelanos após sismos

Diversas iniciativas da sociedade civil, provenientes de vários pontos da Madeira, serão centralizadas na Rua Pombal, n.º 21. A partir deste ponto, serão encaminhadas para expedição tendo como destino o país do Caribe.

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