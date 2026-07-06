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06 de julho de 2026 às 18:00

Orações, danças e bolo para celebrar o 91.º aniversário do Dalai Lama

Comunidades tibetanas na Índia e no Nepal assinalaram, esta segunda-feira, o 91.º aniversário do Dalai Lama com cerimónias religiosas, danças tradicionais e bolo. O líder espiritual tibetano participou nas celebrações em Leh, no norte da Índia, onde vive exilado desde 1959.

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