Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2026 às 16:30

O momento em que urso persegue várias pessoas em parque de estacionamento do Tennessee

Um urso perseguiu várias pessoas num parque de estacionamento em Gatlinburg, este domingo, no estado norte-americano do Tennessee, obrigando-as a refugiarem-se no interior dos carros.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30