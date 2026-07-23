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23 de julho de 2026 às 17:30

Imagens mostram o momento em que tornado atira carro pelo ar na China

Um tornado atingiu uma estrada na província chinesa de Zhejiang, este domingo, e chegou a levantar carros do chão. O tornado ocorreu durante a passagem do tufão Bavi, que obrigou à retirada de milhões de pessoas e provocou fortes danos em várias regiões do país.

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